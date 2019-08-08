شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تشتريها..اعرف أضرار أكل كبدة الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ منا يحب تناول ساندوتشات الكبدة من الشارع، حيث تتميز بمذاق مختلف عن الكبدة التى نتناولها فى المنزل بسبب التوابل التى تضاف إليها، ولكن تناول كبدة الشارع تسبب العديد من الأضرار الصحية، وقد تسبب التسمم، فى هذا التقرير نتعرف على أضرار أكل كبدة الشارع.



كبدة الشارع

أضرار أكل كبدة الشارع

ذكر موقع live strong أن تناول الطعام من الشارع مثل: الكبدة يحمل العديد من المخاطر الصحية، وهى:

1-بقاء الكبدة والسلطة بالخارج لفترة من الوقت

قد يترك البائع الطعام لفترة من الوقت قبل أن تأتي معه وتشتريه، وهذا قد يعني هذا أن الطعام لا يكون في درجة الحرارة المناسبة وقد يجذب الذباب والحشرات الأخرى.

كما أن السلطة التى تقدم مع الكبدة قد تفسد إذا تركت بالخارج لفترة طويلة، وتلاحظ تغير طعمها، خاصة إذا كانت العربة التى تشتري منها الكبدة ليست مزدحمة.

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كما أن تجميد الكبدة وتفكيكها أكثر من مرة قد يزيد من خطر إصابتك بالأمراض ويعرضها لأن تفسد.

2- عدوى الجهاز الهضمي

قد تتعرض للبكتيريا والفيروسات التي تسبب التهابات الجهاز الهضمي عن طريق تناول كبدة الشارع، وهذا النوع من العدوى يسبب الإسهال أو القيء، وعلى الرغم من أن الالتهابات المعدية المعوية لا تكون عادة خطيرة ولكنها قد تشكل مخاطر عديدة للأطفال الصغار والمسنين ولمن يعانون من ضعف الجهاز المناعي.



الكبده

3- سوء نظافة عربة الكبدة والبائع

قبل شراء الطعام من الشارع، خذ وقتك للتحقق من الظروف الصحية المحيطة سواء عربة الكبدة أو البائع، على سبيل المثال، هل يرتدي البائع قفازات أو لديه مكان يغسل يديه والأوانى؟ ..لاحظ ما إذا كان الطعام يتم حفظه في درجة حرارة مناسبة.

4- تسبب حساسية للطعام

وبحسب موقع thetrendingfacts فإن تناول الطعام من الشارع بصفة عامة ومن بينها الكبدة يطور الحساسية، كرد فعل من الجسم تجاه تناول أطعمة قد تحتوى على توابل ومواد تثير التحسس فى الجسم.

5- يزيد خطر إصابتك بالأمراض

تناول طعام الشارع يزيد كمية السموم فى جسمك وبالتالى تزداد الجذور الحرة المسببة للأمراض وللسرطان.