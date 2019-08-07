تايلاند توزع 4500 زجاجة من زيت القنب لأغراض علاجية

تايلاند تكشف النقاب عن أول دفعة من "الماريجوانا الطبية"

تسلّمت وزارة الصحة في تايلاند، الأربعاء، أول دفعة من زيت القنب لتوزيعها على المستشفيات، وذلك بعد بدء سريان قانون أباح استخدامها هذا العام.

وسلّمت هيئة الدواء الحكومية 4500 زجاجة من زيت القنب، سعة الواحدة منهاه خمسة ملليلترات، لوزارة الصحة كي توزعها على المستشفيات، ويستفيد منها نحو 4000 مريض مسجّل.

Advertisements

وقال وزير الصحة التايلاندي، أنوتين شارفنفيراكول: "هذا نتاج تقنين القنب للأغراض الطبية.. ليست هناك أجندة خفية ولا نريد سوى مساعدة كل مريض".

تايلاند التي جرت العادة فيها على استخدام القنب لتخفيف أعراض الشعور بالألم والإرهاق أباحت استخدام "الماريجوانا" للأغراض الطبية، وسمحت بإجراء أبحاث بهدف مساعدة في زيادة الدخل الزراعي.

وذكر مسؤولون أن زيت القنب سيُستعمل في علاج المرضى الذين يعانون من الغثيان بعد الخضوع لجلسات العلاج الكيميائي والصرع، وأشكال مختلفة من الألم، مضيفين أن مرضى الشلل الرعاش وألزهايمر سيستفيدون من العلاج أيضاً.

وقالت هيئة الدواء في تايلاند إنها ستبدأ زراعة محصولها الثاني من نبات القنب في وقت لاحق من الشهر الجاري، كما تعتزم التوسع في الإنتاج من خلال زراعته في الصوب بحلول أوائل 2020، إذ تسعى الهيئة إلى إنتاج ما بين 150 ألفاً و200 ألف زجاجة من الزيت.