طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفستق الحلبي للعيد

القاهرة - لايف ستايل

مقادير كوكيز الفستق الحلبي للعيد

- الزبدة : كوب (طرية)

- سكر : نصف كوب

- سكر البودرة : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : 2 كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- فستق حلبي : كوب (مفروم ناعم) طريقة تحضير كوكيز الفستق الحلبي للعيد سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

بطني صينية الفرن بورق الزبدة.

اخفقي الزبدة حتى تصبح كريمية.

أضيفي السكر العادي والسكر البودرة واخفقي.

أضيفي البيضة والفانيلا واخفقي جيداً.

أضيفي الطحين والبيكنج باودر والملح واخلطي حتى تتجانس المكونات وتتكون عجينة متماسكة.

أضيفي الفستق الحلبي واخلطي.

شكلي العجين لكرات متوسطة الحجم وضعيها في الصينية المجهزة.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 10 – 12 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

ازيلي الكوكيز من الفرن واتركيه ليبرد وقدميه. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا

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