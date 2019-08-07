طريقة إعداد وتحضير سمك مشوي بالأعشاب للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سمك مشوي بالأعشاب للرجيم

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- النعناع : 3 ملاعق كبيرة (طازج ومفروم)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- ريحان : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- الثوم : فص (مهروس)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- سمك الفيليه : 4 قطع طريقة تحضير سمك مشوي بالأعشاب للرجيم سخني الفرن على حرارة متوسطة.

اخلطي عصير الليمون والزيت والملح والفلفل والكمون في طبق.

أضيفي الريحان والنعنع والبقدونس واخلطي جيداً.

ضعي السمك في طبق الفرن بعد أن تدهنيه بالقليل من الزيت.

وزعي مزيج تتبيلة الأعشاب فوق السمك.

غطي الطبق بورق القصدير وأدخليه الفرن لمدة 25 دقيقة حتى ينضج السمك.

حمري وجه الطبق وقدمي السمك ساخناً إلى جانب السلطة أو الخضار حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فول بالفلفل والثوم طريقة إعداد الروبيان المقلي بالصويا والثوم

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