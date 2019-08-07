طريقة إعداد وتحضير أرز برياني بسمك فيليه

القاهرة - لايف ستايل

مقادير أرز برياني بسمك فيليه

- مقادير التتبيلة : الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج ومبشور)

الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس)

الفلفل الاحمر الحار : ملعقة كبيرة (مطحون)

الكزبرة : ملعقة كبيرة (مجففة ومطحونة)

بهارات المسالا الهندية : 2 ملعقة صغيرة

الكركم : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

ملح : ملعقة كبيرة

النعناع : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

لبن زبادي : ربع كوب - مقادير السمك والأرز : سمك الفيليه : 500 غراماً (مقطع مكعبات ومنظف)

أرز بسمتي : 2 كوب (منقوع ومصفى)

سمن : ربع كوب

الشبت : كوب (طازج ومفروم)

الفلفل الحار : قرن (مقطع شرائح)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

الماء : 2 كوب

كزبرة خضراء : ربع كوب (طازجة ومفرومة / للتزيين) - البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم شرائح رفيعة) Advertisements طريقة تحضير أرز برياني بسمك فيليه اخلطي الزنجبيل والثوم والفلفل الحار والكزبرة المطحونة والماسالا والكمون والنعنع والكزبرة وعصير الليمون واللبن في وعاء.

أضيفي السمك للخليط واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

سخني ملعقتين كبيرتين من السمن في قدر سميك واسع على نار متوسطة وحمري البصل الشرائح لمدة 10 دقائق حتى يصبح ذهبي اللون ويتكرمل.

ازيلي نصف كمية البصل في طبق جانباً.

أضيفي الشبت المفروم للقدر فوق كمية البصل المتبقية.

أضيفي السمك المتبل والفلفل الأخضر المفروم فوقه ثم أضيفي الأرز والملح وباقي كمية السمن والماء واتركي المزيج حتى يغلي.

غطي القدر واتركي المزيج لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الأرز والسمك.

اسكبي البرياني في طبق التقديم وزيني وجهه بالكزبرة المفرومة و البصل المزال جانباً.

قدميه ساخناً إلى جانب سلطة الخيار باللبن أو الدقوس المفضل حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضيرتشيز كيك بنكهة النعناع الطازج طريقة إعداد وتحضيرتشيز كيك بنكهة النعناع الطازج

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