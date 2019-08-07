شكرا لقرائتكم خبر عن "التجشؤ" مشكلة ابتلاع الهواء الزائد داخل الجسم.. عادات خاطئة تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثناء تناول الطعام أو شرب الماء يتخلل الهواء إلى داخل المعدة وجسم الانسان وهو ما يتسبب فى حدوث غازات داخل البطن، وهو ما يؤدى إلى حدوث التجشؤ أو إخراج الغازات كأمر طبيعي وشائع يقوم به الجسم للتخلص من تلك المشاكل.

ووفقا لموقع "مايو كلينك" فإن التجشؤ هو طريقة طبيعيه يقوم بها الجسم لطرد الهواء الزائد من الجهاز الهضمي العلوي الذى يتراكم فى المريء، وتحدث تلك الحاله نتيجة تناول الطعام والشراب بشكل سريع وهى عادات غذائية خاطئة يرتكبها الكثيرون خاصة الأطفال، أيضا مضغ اللبان وتناول المشروبات الغازية يؤدى إلى تخلل الهواء الزائد إلى داخل الجسم.

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والأشخاص المصابون بالحموضة الدائمة والارتجاع يعانون أيضا من كثرة التجشؤ عن طريق تعزيز زيادة البلع، وهناك حاله التجشؤ المزمن المرتبطة بالإصابة السابقة بالتهاب في بطانة المعدة.

يمكن التقليل من التجشؤ عن طريق اتباع بعض العادات السليمة عند تناول الطعام أو الشراب أهمها البطء فى التناول وعند بلع المشروبات خاصة الغازية، وضرورة منع تناول الطعام والشراب عند ممارسة الرياضة أو الجرى أو اثناء الضغط العصبى لأنها تؤدى على زيادة دخول الهواء.

الابتعاد عن مضع االلبان والمصاصة لأنها تؤدى إلى زيادة ابتلاع الهواء الخارجى ودخوله لإلى الجهاز الهضمى.

أيضا ضرورة الاقلاع عن التدخين لأنها تزيد من استنشاق الهواء المحمل بالأدخنه وابتلاعه داخل الجسم.