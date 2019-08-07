شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تنتقل للطفل عن طريق تقبيله من الفم.. احذرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقبيل الأطفال من الفم من أسوء العادات التى يتبعها الكثيرون كنوع من الحب للطفل ولكنها قد تعرض الطفل لمخاطر صحية عديدة نتيجة انتقال العدوى والفيروسات عن طريق التقبيل والنفس.



اضرار تقبيل الاطفال

ووفقا لما ذكره موقع verywellfamily فإن أبرز الامراض التى تنتقل للطفل على طريق تقبيله من الفم هى:

1: تقبيل الطفل من الفم يعرضه لأامراض فيروسية وبكتيرية، وذلك نتيجة لضعف الجهاز المناعى عنده.

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2: يساعد ذلك على نقل الميكروبات للطفل ويعرضه لالتهاب الحلق ونزلات البرد والأنفلونزا.

3: فيرس الهربس، واحد من اشهر الامراض التى تنتقل للطفل عن طريق النفس وتقبيله من الفم.

4:تقبيل الطفل من الفم يعرضه للحمى الشوكية والتهاب الغدد النكافية.

5:يزيد من خطر الاصابة بالفيروسات الكبدية التى تشكل خطورة على حياة الأطفال الرضع.

لذلك ينصح الابوين بعدم تقبيل الطفل من فمه مع الحرص على منع الأخرين أيضا عن تقبيل طفلهم لحمايته من الامراض والفيروسات والعدوى التى تنتقل له وتؤثر على صحته ونموه.