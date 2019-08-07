جوز الهند صديق القلب والبشرة والعظام

يمتاز جوز الهند وماؤه بمذاق سكري خاص، ونكهة رائعة عند إضافته إلى بعض الأطباق أو طهيها في زيت جوز الهند. ويتناول البعض حليب وماء جوز الهند لخفض التوتر، كما تتم إضافته للحلوى والشوكولا، وفي كل الأحوال يحصل الجسم على توليفة رائعة من المعادن والفيتامينات تمنح الجسم فوائد صحية.

* يحتوي جوز الهند على النحاس والحديد والسيلينيوم والمغنيسيوم وفيتامينات "ب" والدهون الصحية ومضادات الأكسدة.

* جوز الهند من الفواكه الاستوائية المفيدة لصحة العظام.

* يزيد جوز الهند من قدرة الجسم على حرق الدهون وخفض الوزن.

* يوفر جوز الهند الدهون الصحية والمغذيات اللازمة لصحة القلب.

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* تحمي مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها جوز الهند البشرة والشعر والأظافر من الشيخوخة والتلف.

* تخفّف مضادات الأكسدة وفيتامينات "ب" من التوتر والإجهاد.

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