علاجات منزلية تخفف آلام التسنين

القاهرة - لايف ستايل
بداية نمو الأسنان أو ما يعرف بـ التسنين عند الأطفال، تبدأ على مراحل، ويصاحب أحيانًا ظهور الأسنان تورم اللثة، ومن العلاجات المنزلية التي تساعد في تخفيف ألم التسنين كما ذكرها موقع "daily medical".
مسح اللثة
امسحي لثة الطفل بزيت اللوز أو زيت جوز الهند.
زيت الفانيلًا
يمكن أيضًا استخدام زيت الفانيلا، لتخفيف آلام اللثة.
حليب الأم
يحتوي حليب الأم على خصائص علاجية تخفف آلام الفم، وعندما يتناوله الطفل سيشعر بالراحة.
عضاضة من القماش
يساعد استخدام عضاضة من القماش أو من نوعية بلاستيك مناسبة للأطفال على تخفيف التوتر والانزعاج الذي يشعر به الطفل.
اللبن "الزبادي"
من المفيد تناول اللبن (الزبادي) المبرد التي تقلل التهاب اللثة.
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