4 نصائح بسيطة للمراهقين للاستفادة من العطلة الصيفية

يفتقر الكثير من الشباب وبخاصة المراهقين لوجود خطط مرتبة لقضاء العطلة الصيفية بشكل جيد، وهو ما يجعلنا نضيع العطلة هباءً دون الاستفادة منها.

ونجد أن المراهقين في هذه المرحلة العمرية يفتقدون الإحساس بقيمة الوقت، حيث أنهم يجهلون بأن العطلة الصيفية يمكن استغلالها في أشياء كثيرة ممتعة، ومفيدة، وبخلاف مشاهدة التلفاز، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي سنقدم لكم نصائح مثالية لكيفية الاستفادة من العطلة الصيفية بشكل صحيح، وذلك بأربع طرق بسيطة، وهي

1- دروس التقوية

يمكن استغلال العطلة الصيفية في الحصول على دروس تقوية في أحد المجالات التي يبرعون فيه، فإن كان الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، فعليكم استغلال هذا الأمر وتعلم الكثير عن هذه الأجهزة بخلاف الألعاب، ومشاهدة الأفلام الجديدة.

2- ممارسة الرياضة

لا يجب الاستسلام للكسل خلال العطلات، ولكن عليكم باستغلال العطلة الصيفية في ممارسة رياضة ما تفضلونها، أو حتى ممارسة التمارين الرياضية في المنزل للمحافظة على الجسم صحيًا.

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3- التعرف إلى أصدقاء جدد

ومن خلال الخروج من المنزل للتنزه برفقة عائلتك على الشواطئ أو في النادي عبر العطلة الصيفية أن تتيح لكم الفرصة لكي تتعرفوا على أشخاص جدد، وتكوين صداقات جديدة.

4- النوم ليلًا

ونرتكب خطأ كبيرًا في السهر لأوقات متأخرة خلال العطلات الصيفية، وهو ما يجعلنا نكتسب الوزن دون أن نشعر، إلا أن الالتزام بمواعيد النوم الصحية، يمكن أن يجنبنا زيادة الوزن، وتتيح الفرصة لممارسة الأنشطة المفضلة خلال ساعات اليوم.

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