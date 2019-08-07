شكرا لقرائتكم خبر عن لو تعرضت لخدش أو ضربة بالعين.. اعرف إزاى تتعامل معاها بإسعافات أولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدوث أى إصابة بالعين من المشاكل الصحية الخطيرة التى قد يكون لها آثار بالغة تحتاج إلى وقت طويل لعلاجها، خاصة لأن الإصابات الظاهرة فى العين قد يكون لها أضرار خطيرة بالمكونات الداخلية دون معرفه ذلك وقد يصل الأمر إلى فقدان البصر مفاجئ بسبب الإصابات، وفقا لموقع " medicalnewstoday".

الأسباب الأكثر شيوعا لحدوث إصابات بالعين:

- الإصابة بلكمات نتيجة ضربات اليدين، أو الأجسام مثل الكرة وغيرها من المعدات الرياضية في أثناء ممارسة الرياضة.

- دخول الشظايا المتطايرة أثناء العمل ببعض المهن والحرف وغيرها إلى العين.

- إصابة العين بالمواد الكيميائية.

أعراض تؤكد وجود إصابة بالعين :

- ​ألم مستمر في العين.

- مشكلة فى الرؤية.

- قطع أو تمزق بالجفن.

- عين واحدة لا تتحرك مثل الأخرى.

- جحوظ أحد العينين.

- اختلاف حجم، أو شكل حدقة العين عن الطبيعي.

- وجود دم في الجزء الصافى من العين.

- وجود جسم غريب بالعين لا يمكن أزالته.

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كثيرا ما يتعرض الجميع إلى حدوث خدوش بالعين والتى تكون بسيطة نتيجة اللعب مع الأطفال أو الحيوانات الأليفة وهى تلتئم من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة، ولكن يجب فحص العين بوساطة الطبيب فى حاله الشعور بألم شديد بالعين، أو مشكلات بالرؤية.

الإسعافات الأولية في حالة خدوش العين:

- يجب غسل العين بالماء النظيف، أو بمحلول ملحي.

- ​القيام بالرمش عدة مرات، فقد يساعد ذلك على إخراج ذرات الرمل، أو التراب الصغيرة من العين.

- لا يجب لمس العينين بأي شيء، أو فركها باليدين، أو محاولة إزالة الجسم الغريب؛ لأن ذلك يؤذي العين.

- لا يجب ارتداء العدسات اللاصقة أثناء التهاب العينين .

- لا يجب استخدام القطرة المهدئة للاحمرار؛ لأنها سوف تكون مؤلمة، ولن تساعد في التئام الخدش.

- إذا حدث تحسس للعين من الضوء بعد حدوث الخدش، فيجب ارتداء النظارة الشمسية للشعور بالراحة.

- عند حدوث إصابة فى العين نتيجة صدمة أو ضربة هناك إسعافات أولية يجب القيام بها لعدم تفاقم الأمر وهى :

- عمل كمادات باردة لتخفيف الألم، والتورم.

- عدم الضغط على العين.

- في حالة اسمرار العين، أو الألم الشديد، أو اضطراب الرؤية، يجب التوجه إلى الطوارئ مباشرة.

- يجب عدم التهاون بضربات العين، لأنه يمكن لضربة خفيفة أن تؤدي إلى انفصال بالشبكية، وفقدان البصر.