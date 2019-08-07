شكرا لقرائتكم خبر عن مرض السكر ودهون الكبد ميكس خطير.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر من الأمراض المزمنة التى يتعايش معها الانسان طوال حياته منذ معرفته بالإصابة به، ولكن هذا المرض يصاحبه مضاعفات جسدية أخرى على باقى أعضاء الجسم مثل الأعصاب الطرفية والأسنان والأذن وأيضا الكبد.

ومن أيضا أهم مضاعفات الإصابة بمرض السكر هى تراكم الدهون على الكبد مما يؤثر على كفاءته وزيادة نسبة وظائف الكبد بالدم وما يصاحبها من مضاعفات أخرى، وفقا لموقع "healthline".

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والكبد هو العضو المسئول فى الجسم عن العديد من عمليات التمثيل الغذائي، ومنها التمثيل الغذائى لسكر الجلوكوز، من خلال تنظيم هرمون الإنسولين، الذى تفرزه خلايا بيتا في البنكرياس.

ويؤدى إرتفاع مستوى السكر فى الدم إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني والذى يؤدى إلى حدوث التهابات أيضا بخلايا الكبد وقد يصل الأمر إلى تليفه والاصابة بالسرطانات الخطيرة.

ويجب على مريض السكر الحفاظ على مستوياته بالدم حتى لا يكلفه الأمر مشكلة أكبر وهى الضرر بالكبد وتراكم الدهون على خلاياه مما يعيقه عن تأديه عمله المثالى والهام للغاية فى جسم الانسان.

ويجب على مريض السكر خاصة النوع الثانى منه ضبط مستويات السكر بالدم تناول جرعات الإنسولين في موعدها،واتباع أنظمة غذائية صحية، تحتوي على القليل من السعرات الحرارية، لتجنب زيادة الوزن، ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر لعدم السماح للدهون بالتراكم على الكبد وحرق السعرات الحراريه أولا بأول.