شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعتمد بس عليها.. المكملات الغذائية وحدها لا تكفى الاحتياجات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشيد البعض بفوائد المكملات الغذائية بينما يتجنبها الآخرون بسبب آثاره الجانبية، فقد يؤدي نمط الحياة المجهدة إلى مشاكل في الجهاز الهضمى، وعدم السماح بالامتصاص المناسب للعناصر الغذائية.

ومع ذلك ووفقا لتقرير نشر على موقع " ncbi" فإن ترك المكملات الغذائية تأخذ محل الاحتياجات الغذائية خطأ شائع يرتكبه الناس، فلا يمكن أبدًا استبدال الأطعمة الكاملة بالمكملات لأن المكملات الغذائية تكمل نظامك الغذائي ولا تستبدله.



مكملات غذائية

لماذا تحتاج إلى المكملات الغذائية

يحدث أن الأشخاص لا يتناولون في كثير من الأحيان مجموعة متنوعة من الطعام في يوم واحد، مما يؤدي إلى نقص التغذية، وقد تساعدك بعض المكملات الغذائية في الحصول على العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على لياقتك، ويجب أن تؤخذ حسب نصيحة الطبيب.

يمكن لأى شخص تناول المكملات في أى عمر، مع إشراف الطبيب بالطبع، يمكن إعطاء الأطفال الكالسيوم، كما يمكن للمرأة أيضًا تناولها في أي عمر، ولكن يجب أن تتناوله بشكل خاص خلال فترة الحمل وبعد مرور سن الـ 50 عامًا.

يحتاج الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 31 إلى 50 عامًا عادةً إلى مكملات الفيتامينات والمعادن لأنهم يميلون إلى تناول المزيد من الوجبات السريعة أثناء تناول وجبة سريعة خلال ساعات العمل.

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النظام الغذائى مع المكملات

ما هى المكملات الغذائية التى يمكن للنساء والرجال تناولهافيتامين (أ):

وهو من مضادات الأكسدة الذى يعزز أجهزة المناعة، ويحسن الرؤية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. الجرعة اليومية الموصى بها: 2300 وحدة دولية.

فيتامينات: B9

(حمض الفوليك) هو الأكثر أهمية بالنسبة للنساء، فهو يساعد في الحفاظ على صحة خلايا الدم الحمراء ويحمي من السرطان والإعاقات الخلقية. الجرعة الموصى بها هي 400 ميكروجرام (ميكروغرام) ؛ 600 ميكروجرام إذا كنت حاملاً.

فيتامين (ج):

من مضادات الأكسدة يعزز الجهاز المناعي ويساعد على منع أمراض القلب ، ومشاكل ما قبل الولادة ، وأمراض العين.

فيتامين (د):

يساعد على امتصاص الكالسيوم ويلعب دورا رئيسيا في وظيفة العضلات. تتراوح الجرعة اليومية الموصى بها من 1000 إلى 2000 وحدة دولية

الحديد:

يمكن أن يتسبب في فقر الدم (نقص خلايا الدم الحمراء) وضعف الجهاز المناعي، يجب أن تكون الجرعة اليومية الموصى بها 18 ملج.