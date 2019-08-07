لمرضى القلب وضغط الدم المرتفع.. 10 إرشادات معرفتها ضرورية

على مريض القلب تجنب تناول الوجبات الدسمة في الحج

ينصح الأطباء مريض القلب وضغط الدم بضرورة مراجعة الطبيب للتأكد من إمكانية أداء فريضة الحج ومعرفة الإرشادات الصحية المناسبة.

ووجهت وزارة الصحة السعودية عددا من النصائح الضرورية لمرضى القلب وضغط الدم المرتفع خلال أداء فريضة الحج كالتالي:

-استشارة الطبيب قبل السفر لتنظيم موعد تناول جرعات العلاج.

-التأكد من حمل الأدوية الخاصة بك دائما وحفظها بالطريقة الصحيحة، وفي مكان مناسب يسهل الوصول إليه.

-الالتزام بأخذ الأدوية بشكل منتظم وفي مواعيدها، لا سيما أثناء أداء المناسك التي تتطلب جهدا كبيرا كالطواف والسعي ورمي الجمرات.

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-إذا كنت ممن يُحتمل تعرضهم لآلام الذبحة الصدرية فعليك استشارة الطبيب في حمل أقراص النيتروجليسرين التي تؤخذ تحت اللسان، ومراعاة اصطحاب تلك الأقراص إلى أي مكان تذهب إليه.

-عدم التعرض لأي مجهود بدني زائد، واستخدام الكرسي المتحرك أثناء الطواف والسعي عند الإحساس بالإجهاد حسب الرخص الشرعية.

-عدم التعرض للانفعالات والعصبية الزائدة، وتذكر التسامح سمة الحاج.

-تجنب تناول الوجبات الدسمة والغنية بالكوليسترول والأملاح التي تساعد على رفع ضغط الدم.

-شرب الماء بانتظام وبكميات معتدلة تعادل الاحتياج اليومي للماء "8 أكواب على الأقل".

- الابتعاد عن تناول المياه الغازية والوجبات السريعة والأطعمة المحفوظة.

-مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى إذا اشتد عليك ألم الصدر لإجراء العناية الطبية اللازمة.