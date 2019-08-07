إنفوجراف.. 6 أسباب وراء التسمم الغذائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتعرض كثير من الحجاج للإصابة بالتسمم الغذائي، خصوصاً ببكتيريا "السالمونيلا"، ما ينتج عن ذلك التهاب حاد في الأمعاء والقولون.

ومن أعراض التسمم الغذائي آلام في البطن وصداع وارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وقيء، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنّب الإصابة بها.

الإنفوجراف التالي يبرز أهم الأسباب وراء التسمّم الغذائي بغية اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمقاومتها..



