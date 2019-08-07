القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد مستشفى سعودي، الثلاثاء، عملية ولادة نادرة لسيدة في العقد الثاني من عمرها لم تكن تدرك أن ما تحمله في أحشائها جنين يعيش خارج الرحم طيلة أشهر الحمل الـ9 التي لم تزر خلالها أي طبيبة لمتابعة حملها، قبل أن يكتشف الأطباء هذه الحالة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى البلاد.
وقال الدكتور عبدالوهاب الجباري، المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال في مدينة الدمام، إنَّ سيدة سعودية تبلغ 22 عاما وصلت إلى قسم الطوارئ وهي تشكو من آلام شديدة في البطن، وأكّد الفحص الأولي للسيدة أنّ حملها في الشهر الـ9، وأنّ هذا الحمل خارج الرحم وحجم الجنين صغير نسبة للعمر الجنيني.
وأضاف: "قلّة السائل الأمنوسي شكّل خطورة على حياة الجنين ووالدته واستدعى تنويمها في قسم الحوامل العالي الخطورة، حيث تعدّ هذه الحالة نادرة الحدوث ولا يستمر الحمل حتى الشهر الـ9".
وأوضح أنّ الأطباء أجروا عملية ولادة قيصرية استغرقت 4 ساعات واكتشف الأطباء خلالها أنَّ الحمل كان خارج الرحم في التجويف البطني، وكانت الطفلة داخل الغشاء الأمنوسي بين الأحشاء والمشيمة ومنغرسة على السطح الخارجي للرحم وملتصقة بالأحشاء، وأجريت عملية التوليد بنجاح وأنقذ الجنين الذي يزن 2 كيلوجرام ووالدته.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة نادرة في السعودية.. أم تكتشف حملها لحظة الولادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.