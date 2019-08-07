شكرا لقرائتكم خبر عن يا بخت ولاد الصيف.. الأطفال المولودون بالخريف والشتاء أكثر عرضة للاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأبحاث أن الأطفال الذين يولدون في الخريف والشتاء قد يواجهون خطرًا أكبر للاكتئاب في وقت لاحق من العمر.

ووفقاً لموقع صخيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء أن الأمهات اللائي ولدن في هذين الموسمين كانت لديهن مستويات أعلى من هرمون الإجهاد "الكورتيزول" في لعابهن.

وقال الخبراء إن الأدلة تشير إلى أن الكثير من هرمون الحمل يزيد من خطر إصابة الطفل باضطرابات نفسية فى وقت لاحق من العمر.

ويقول الباحثون إن النتائج قد تفسر سبب إصابة الأشخاص الذين يصادف أعياد ميلادهم فى فصل الشتاء بالفصام.

Advertisements

وقال باحثون فى جامعة كارديف إن الدراسة هى الأولى التى تُبلغ عن آثار الفصول على مستويات الكورتيزول اللعابى للأمهات فى أواخر الحمل.

وشارك الفريق ، بقيادة الأستاذ "سامانثا جاراي" ، 316 امرأة قوقازية تعيش فى جنوب ويلز.

وقدمت كل من النساء عينات اللعاب أثناء فترة الحمل وملأ استبيانات لتقييم مستوى الاكتئاب والقلق.

وكان لدى النساء اللائى يلدن فى الخريف أو الشتاء 20% من الكورتيزول اللعابى قبل الولادة مباشرة من اللائى يلدن فى الربيع أو الصيف.

انخفضت مستويات الكورتيزول بمقدار 0.05 ميكروجرام / ديسيلتر و 0.06 ميكروجرام / ديسيلتر ، فى المتوسط ​​، فى فصلى الربيع والصيف ، وفقًا للنتائج.

وقال الباحثون إن هذا يعنى أن الأطفال المولودين فى الخريف والشتاء يتعرضون لمستويات عالية من الكورتيزول قبل ولادتهم.