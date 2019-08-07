شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم قد يكونون عرضة للخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث فقر الدم بسبب نقص خلايا الدم الحمراء في الجسم، ووفقا للأبحاث التي تم إجراؤها مؤخرًا في مجلة " Neurology" ، يكون احتمال الإصابة بالخرف أكثر لدى الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم ذي الهيموجلوبين المنخفض.

المشاكل المرتبطة بانخفاض مستويات الهيموجلوبين

تحمل خلايا الدم الحمراء الهيموجلوبين إلى أجزاء مختلفة من الجسم، وبسبب نقصه قد يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية مثل الضعف، ضيق التنفس، الدوار، وقد يحدث أيضًا أنك قد تعاني من دقات قلب غير منتظمة، وضربات ثابتة في الأذنين والصداع الشديد.



الخرف

فهم الخرف

خلصت الدراسة إلى أن مرضى فقر الدم لديهم فرص أكثر للإصابة بالخرف، الذى يعد اضطراب خطير في الدماغ يؤدي إلى فقدان الذاكرة والتغيرات المعرفية.

وعلى الرغم من عدم وجود مراحل للمرض، فقد صنف الأطباء 4 مراحل لرسم خريطة لخطورة هذا المرض، المرحلة الأولى هي فقدان الذاكرة، المرحلة الثانية تشمل التغييرات السلوكية، والمرحلة الثالثة عندما يصبح المريض مقيدًا بالسرير.

قد لا يموت مريض الخرف بسبب هذا الاضطراب ولكنه قد يصبح عرضة لعدة مشاكل أخرى مثل:

ألم السرير.

داء السكري.

فقدان الشهية أو زيادة الشهية.

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فقدان الحركة.



خلايا الدم الحمراء

التغييرات الغذائية لتعزيز الهيموجلوبين

فيما يلي بعض التغييرات الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز مستويات الهيموجلوبين في الجسم:

زيادة كمية الحديد:

تأكد من تناول المزيد من فول الصويا والخضروات الورقية الخضراء والبيض والدواجن واللحوم الحمراء والمكسرات المجففة للحصول على مزيد من الحديد.

تناول الفولات:

يمكن زيادة نوع من فيتامين ب التى تحتوى على الفولات عن طريق تناول السبانخ،الفول السوداني، الأفوكادو.

لا تتناول مكملات الحديد والكالسيوم معًا:

أخذ مكملات الكالسيوم والحديد معًا تقيد امتصاص الحديد في الجسم.