صحتك فى وصفة.. عصير الليمون وصودا الخبز لعلاج مشاكل المعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عصير الليمون مع البيكربوناتو أو صودا الخبز هى مزيج رائع لعلاج مشاكل المعدة والجهاز الهضمى، بحسب ما أثبتت الدراسات العلمية، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على طريقة عمل عصير الليمون والبيكربوناتو لعلاج مشاكل المعدة والهضم.

ويساعد خلط البيكربوناتو مع عصير الليمون فى تحييد حمض المعدة، لأن الليمون من الحمضيات وهو مصدر غني بحمض الستريك، الذى يحيد حمض المعدة الزائد، حيث يسبب حمض المعدة الزائد أعراضاً غير مريحة، مثل حرقة المعدة والقيء وعسر الهضم.

ويعمل هذا الخليط مثل: الأدوية المضادة للحموضة ويخفف من أعراض الانتفاخ والحموضة وغيرها.

وتحتوي العديد من أدوية مضادات الحموضة على بيكربونات الصوديوم وحمض الستريك الموجود فى الليمون والبرتقال.

كما أن عصير الليمون قد يساعد أيضاً في تثبيت مستوى الحموضة داخل المعدة.



الليمون

طريقة وصفة عصير الليمون والبيكربوناتو

-أضف 2- 3 ملاعق من البيكربوناتو مع عصير ليمونة كبيرة.

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-تناول هذا المشروب مرة واحدة فى الصباح يومياً ليساعدك على تحسين الهضم وعلاج مشاكل المعدة.

بجانب شرب هذا الخليط يجب عليك اتباع مجموعة من النصائح الأخرى للحد من حمض المعدة الزائد تشمل:

-تجنب أو تقليل الأطعمة والمشروبات الحمضية والحارة والتوابل.

-الحد من تناول الكافيين.

-تناول وجبات أصغر.

-شرب المزيد من الماء.

-الحصول على قسط كاف من النوم.