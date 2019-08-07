تعرفي على 6 نصائح لحلاقة آمنة لشعر الجسم

لا شك أن كل امرأة ترغب ببشرة ناعمة خالية من الشعر، وتحاول النساء تحقيق هذا الهدف عن طريق استخدام شتى وسائل نزع الشعر.

وفيما يلي مجموعة من النصائح لحلاقة آمنة لشعر الجسم، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- التقشير

قبل الحلاقة، من المهم تقشير بشرتك. هذا سوف يساعد على تجنب المسام المسدودة والتخلص من خلايا الجلد الميتة. لذلك، إذا كنت تريدين حلاقة أكثر سلاسة، فاستخدمي مقشراً خفيفاً قبل الحلاقة.

2- الحلاقة أثناء الاستحمام

عند الاستحمام، تكون بشرتك رطبة، مما يجعل الجلد والشعر أكثر نعومة، وإذا كنت تحلقين على بشرة رطبة، فمن الأسهل الحصول على حلاقة سلسلة وناعمة.

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3- كريم الحلاقة

من الأفضل التمسك بكريم الحلاقة أو الرغوة، بدلاً من استخدام الصابون أو غسول الجسم. سوف يساعد ذلك على ترطيب البشرة، ويمنحك حلاقة ناعمة بدون أي تهيج في الجلد.

4- عدم تطبيق الكثير من الضغط

إذا كنت تعتقدين أن المزيد من الضغط يعطي حلاقة أنعم، فأنت على خطأ، حيث يمكن أن يسبب ذلك تهيجاً للجلد، بالإضافة إلى حلاقة غير متساوية وحتى جروح مؤلمة.

5- الابتعاد عن شفرات الرجال

تم تصميم شفرات الحلاقة المصنوعة من أجل الرجال للتعامل مع نمو شعر اللحية الكثيف، لذلك من الضروري استخدام شفرات الحلاقة المخصصة للنساء، لأنها مصممة للعمل على شعر الجسم ونمط نمو شعر المرأة.

6- تطبيق واقي شمسي مناسب

بمجرد الانتهاء من الحلاقة، تأكدي من تطبيق واقي شمسي مناسب، لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة. قد يهمك أيضا: خبراء يبرزون عدد المرات اللازمة لغسل الشعر بدون إتلافه أ فضل طريقة تستخدمها الفتيات لغسل الشعر الطويل