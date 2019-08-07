"الأظافر".. كلمة السر لمؤشرات الصحة العامة للجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهور البقع البيضاء على الأظافر يخبرك بإصابتك ببعض المشاكل الصحية المختلفة سواء كان سوء التغذية أو الاصابة بالفطريات وغيرها من المشاكل الصحية. ووفقا لما ذكره موقع thesun فأن هناك بعض المشاكل الصحية التى تسبب ظهور بقع بيضاء على الاظافر وهى: 1:قد يكون ظهور البقع البيضاء على الاظافر دليل على الإصابة بفطريات الاظافر. 2:نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية فى الجسم يسبب ظهور بقع بيضاء عليها وخصوصا نقص الحديد والزنك والكالسيوم. Advertisements 3:وجود مشاكل صحة فى القلب يؤثر على صحة الجسم عموما ويسبب ظهور البقع البيضاء على الاظافر.

البقع البيضاء على الأظافر 4:الفشل الكلوى يزيد من ظهور البقع البيضاء على الاظافر. 5:الاصابة بالالتهاب الرئوى، يسبب ظهور البقع البيضاء على الاظافر. 6: بعض الامراض الجلدية مثل الصدفية والاكزيما، تسبب التهابات الاظافر وظهور البقع البيضاء عليها. ويكون علاجها عن طريق تناول المكملات الغذائية والخضروات والفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية مع الاكثار من تناول اللحوم والمكسرات ومنتجات الالبان.

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