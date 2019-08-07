شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس السكر هو السبب.. أمراض أخرى تؤدى إلى زيادة التبول الليلى تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشكلة التبول الكثير أثناء الليل من الأمور المزعجة والمقلقة للكثيرين وهناك أسباب عديدة لحدوث تلك الحالة، وقد تكون علامة على الإصابة بأمراض كثيرة كامنة، من بينها مرض السكر وهى الحالة الأكثر شيوعا عند الكثير.

ولكن ليس مرض السكر وحده يحمل السبب الوحيد فى الإصابة بتكرار التبول أثناء ساعات الليل ولكن هناك أمراض اخرى خطيره تؤدى إلى حدوث ذلك وفقا لموقع" healthline" .

أمراض خطيرة تؤدى إلى زيادة التبول ليلا وهى:

- مرض السكري.

- أمراض القلب.

- ضعف الجهاز المناعي.

- القلق والاكتئاب والذهان.

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- بعض أنواع السرطان.

- وجود عدوى في المثانة أو حصى في الكلى.

الإصابة بالفشل الكلوي وتضخم البروستاتا عند الرجال.

وعند تكرار تلك الحاله واستمرار التبول ليلا بطريقة مزعجه تؤدى إلى اضطرابات النوم يجب التوجه إلى الطبيب فورا لإجراء بعض الفحوصات العاجله لمعرفه السبب الحقيقى ورائها.

خاصة عند مصاحبه تلك الحاله لبعض الأعراض الأخرى مثل الشعور بآلام الظهر وفقدان الوزن والتعرق الليلي وضعف الساقين أو الحمى ،جميعها تعطى جرس انذار بوجود مشكله صحيه خطيرة تستدعى التدخل الفورى بإرجءا بعض الفحوصات واستشارة الطبيب.

ومشكله التبول ليلا قد تؤدى إلى الاصابه بأزمات نفسيه والتأثير على الصحة نتيجة لاضطرابات النوم وعدم قدره الشخص على استكمال ساعات نومه بشكل كامل، بالإضافة أنها تصاحبها اعراض ومشاكل أخرى تعيق ممارسه الشخص لنشاطاته اليوميه .