شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أنواع عمليات تصحيح الإبصار المناسبة لك.. من الدكتور أحمد المعتصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعدد أنواع عمليات تصحيح الإبصار مما يسبب الحيرة للمرضى في اختيار العملية المناسبة حتى يتم تصحيح النظر بشكل سليم بما يناسب المريض، ولكن لا داع للحيرة، فلكل مريض له ما يناسبه من عمليات لتصحيح الإبصار.

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يوضح في التقرير التالي أنواع عمليات تصحيح الابصار، ومحددات اختيار العملية المناسبة لكل مريض.

* محددات اختيار عمليات تصحيح الابصار:

واوضح الدكتور أحمد المعتصم في حديثه لـ ”الخليج 365” إن أنواع عمليات تصحيح الابصار كثيرة ولكن يتم تحدديها حسب سماكة القرنية، وفحص القرنية، ومقاس النظارة، وعمر المريض.

اما بالنسبة لأنواع عمليات تصحيح الابصار اشار إلي إن هناك نوع يسمى "الليزر السطحي" حيث يتم عمل ليزر على سطح القرنية بدون عمل قص للقرنية وهي تلك الجزء الشفاف الموجود في العين، حيث يتم تسليط شعاع الليزر عليها يسمى prk أو الليزر السطحي، وهو يناسب لقطاع كبير من المرضى و بالأخص إذا كان مقاس النظر صغير وسماكة القرنية صغيرة.



معايير اساسية لتحديد نوع تصحيح الابصار

*أنواع عمليات تصحيح الإبصار:

وفي السياق ذاته، استطرد حديثه عن انواع تصحيح الابصار قائلا إن هناك أنواع أخرى مثل "الليزك" أو " السوبر ليزك" أو "ألترا ليزك" يتم من خلالها قص قشرة رفيعة جدا من سطح القرنية، ثم اقوم بتسليط شعاع الليزر وتصحيح النظر ثم ارجع تلك القشرة مرة اخرى عبر جهاز مختص في ذلك.



انواع عمليات تصحيح الابصار

ولفت إن هناك أنواع من عمليات أعلى في التقنية وأحدث، فهناك "الفيمتوليزك" والذي من خلاله عمل قص للقرنية ولكن بواسطة الليزر وليس الجهاز و "الفيمتوسمايل" والذي لا يتم قص للقرنية تماما وهي الأحدث والأفضل.

وشدد الدكتور أحمد المعتصم إن استخدام التقنيات الاحدث يتحدد أيضا حسب سماكة القرنية، وفحص القرنية ، ومقاس النظارة، وعمر المريض.

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