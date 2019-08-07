شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة:حقن فقدان الوزن تفقدك 4 كيلو فى الشهر لكنها ليست ناجحة مثل الجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن تقنيات الحقن لإنقاص الوزن ساعدت المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن على التخلص من 10 رطل (4.4 كيلوجرام) خلال شهر.

وتحتوى الحقن وفقا لتقرير موقع " dailymail" على مجموعة من الهرمونات التي تحرق الدهون، لتقليد تأثير جراحة الجهاز الهضمي، ولكن الدراسة وجدت أن الحقن ليست ناجحة مثل الجراحة التى تعمل على فقدان الوزن.

اختبر الباحثون الحقن على 15 مريضًا يعانون من السمنة المفرطة، وقارنوا النتائج مع الدواء الوهمي والنظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية والجراحة نفسها، وتم إعطاؤهم جميعًا نصيحة غذائية، لكن من غير الواضح ما إذا كانوا قد اتبعوها.

لاحظ جميع المشاركين المصابين بداء السكر أيضًا، تراجع نسبة الجلوكوز في الدم إلى مستوياتها الطبيعية تقريبًا خلال فترة التجربة التى استمرت 4 أسابيع.

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الحقن لفقدان الوزن

على الرغم من أن هذه دراسة صغيرة، إلا أن العلاج الهرمونى الجديد، يعد واعداً وقد أظهر تحسنًا كبيرًا في صحة المرضى خلال 4 أسابيع فقط، هذا المزيج ، الذي يطلق عليه "GOP" لفترة قصيرة، الذى يقلل الشهية ويسبب فقدان الوزن ويحسن من قدرة الجسم على استخدام السكر الممتص من الأكل.

وأوضحت الدراسة أن أولئك الذين خضعوا لعملية جراحية أو الذين اتبعوا نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية فقدوا وزنًا أكبر بكثير، 22.7 رطل (10.3 كجم) و 18.3 رطل (8.3 كجم) على التوالي، اما المشاركون الذين خضعوا لحقن الهرمون فقدوا 10 رطل (4.4 كجم).