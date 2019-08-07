إنفوجراف.. 7 نصائح ضرورية للحامل في الحج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتاج الحامل إلى استعداد خاص قبل الحج بأسابيع حتى تستطيع إنهاء المناسك بسلام ودون أي أزمات قد تهدد بكارثة صحية.

وعلى الحوامل أولا التأكد من قدرتهن على الحج، واتباع نصائح الطبيب المعالج بدقة شديدة حتى لا تتعرض حياتهن وحياة الجنين للخطر.

ومن بين أعراض الخطر على الحامل الصداع الشديد، القيء بشكل متكرر، زغللة في العينين، نزول دم، مغص شديد في البطن.

ولتفادي وقوع أي مخاطر صحية للحامل أثناء الحج اتبعي التعليمات التي يستعرضها الإنفوجراف التالي:



