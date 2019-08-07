شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى شروط ارتداء الأحجار الكريمة؟ استشارى الطاقة الحيوية لبنى أحمد تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحجار الكريمة لها العديد من الفوائد على الصحة النفسية والعضوية بجميع أنواعها، وكثيرون يحرصون على اقتنائها وارتدائها كنوع من الشكل الجمالي فقط دون الاهتمام بفوائدها، ولكن هناك طريقة وقواعد خاصة لارتداء تلك الأحجار لا يعرفها كثيرون.

استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة جراند ماستر لبنى أحمد، توضح في التقرير التالي القواعد الأساسية والطريقة الصحيحة لارتداء الأحجار الكريمة.

وكشفت جراند ماستر لبنى أحمد في حديثها لـ ”الخليج 365” أنه من الصعب التفرقة بين الأنواع الأصلية للأحجار الكريمة والأنواع المزيفة، أو إن كان الحجر بالفعل كريم أو حجر نصف كريم، فهذا الأمر يحتاج إلي خبير في تلك الأحجار، ولكن دعونا نفترض أننا ذهبنا إلى أحد موثوق منه لشراء حجر كريم أو معالج بالطاقة موثوق به.

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طرق شراء الأحجار الكريمة الأصلية

* طرق التعرف على الحجر الكريم الأصلي:

وأوضحت أنه للتأكد من إن الحجر كريم علينا أن نضع الحجر في ضوء الشمس، حتى أرى عروق الحجر، ويفضل أن يكون الحجر شبه شفاف، ويمر الضوء من خلاله فهذا النوع من الأحجار جيد للغاية.

واستطردت انه من الضروري البعد عن الأحجار التي تكون مملوءة أو مسدودة بشيء، وهناك مقولة شهيرة "الحجر لاقط" فيعلو من قيمته ولكن ما لا يعرفه أحد إن هذا الحجر قد قام بالتقاط الطاقات السلبية جميعها فهذا الحجر يجب تجنبه لأنه يكون ليس لديه القدرة على التقاط المزيد من الطاقات السلبية.



6 طرق للتأكد من إن الحجر الكريم أصلي

وأوضحت أنه من الضروري البعد عن الأحجار الكريمة التي تحتوي على رسمة فيما عدا العقيق الشجري، وهناك أحجار بها تعرقات طبيعية ظاهرة، لافتة إلى أن الحجر الكريم عندما تضعه في قبضة اليد، بعد ثواني تشعر بأن يدك بدأت تسخن وبها حرارة.