شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أم تسمع دقات قلب ابنها المتوفى بعد زراعته فى صدر فتاة صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على والدة طفل صغير توفي في حادث غرق، ولكن تم زراعة قلبه فى فتاة تحتاج إلى قلب لينبض مرة أخرى داخل صدرها.

وسقط الطفل " كازمير بروك إيتون" البالغ من العمر عامين في أحد حمامات السباحة في أغسطس عام 2018، واتخذ ولده "إيتون"، من بكين قرارًا بالتبرع بأعضائه، لإنقاذ العديد من الأرواح.

ومن هؤلاء كانت "لولا بوند"، التي تم تشخيص حالتها باعتلال عضلة القلب عندما كان عمرها بضعة أيام فقط.

والآن، بعد مرور عام تقريبًا، كدليل على الامتنان ، قام أجداد "لولا" ، وهم الأوصياء القانونيون عليها، بدعوة "إيتون" للاستماع إلى نبضات قلب طفلها من جديد.



الطفلة لولا ووالدة الطفل المنقول منه القلب

وُلدت "لولا" مع اعتلال عضلة القلب لدى الأطفال، وهي حالة قلبية تؤدي إلى تضخم العضو أو تسمكه أو تيبسه، وفي النهاية ، لا يستطيع القلب ضخ الدم بشكل صحيح في جميع أنحاء الجسم ، مما قد يؤدي إلى فشل القلب أو الوفاة.



الطفلة لولا

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واعتلال عضلة القلب لدى الأطفال أمر نادر الحدوث ، حيث يصيب واحدًا لكل 100000 طفل ، وفقًا للمنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة.

ولا يوجد علاج، لكن العلاجات تشمل الأدوية ، مزيل الرجفان القلبي المزروع لتنظيم ضربات القلب ، وربما زرع القلب.



الطفلة لولا

وفي 3 سبتمبر 2018، عندما كان عمر "لولا" خمسة أشهر فقط، جاءت مكالمة هاتفية للقول إنه تم العثور على قلب ، وفقًا لشبكة “CNN”،وتم إجراء عملية الزرع في اليوم التالي في مستشفى جامعة "مينيسوتا ماسوني" للأطفال.



الطفلة لولا

وفقًا لعائلة "لولا"، فإن حالتها جيدة، لكنها ستتعاطى مع الأدوية المضادة للرفض لبقية حياتها، وقد تحتاج إلى عملية زرع أخرى في وقت لاحق ، حسبما ذكرت شبكة “CNN”.