شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح لعلاج القولون العصبى.. منها اشرب ميه كتير وقلل التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة القولون العصبي من الأمراض الشائعة التى تصيب كثير من الناس، ومن أبرز أعراضها ألم البطن، الانتفاخ، الإمساك، ويمكن اتباع مجموعة من النصائح لعلاج القولون العصبى فى المنزل وتخفيف أعراضه، فى هذا التقرير نتعرف بالتفصيل على كيفية علاج القولون العصبى فى المنزل، وفقاً لموقع Net doctor.



القولون العصبى

أعراض القولون العصبي

تتنوع أعراض القولون العصبي وتعتمد على أجزاء من القناة الهضمية، قد يواجه بعض الأشخاص مشاكل في جزء واحد فقط من القناة الهضمية، بينما يعاني البعض الآخر من مشاكل فى كل القناة الهضمية.

قد يكون هناك أيضًا أعراض أخرى غير مرتبطة بالأمعاء مثل آلام الظهر مشاكل أمراض النساء وألم أثناء التبول، وتتضمن الأعراض الأكثر شيوعًا للقولون العصبى.

ألم البطن

عادة ما يكون الألم من منتصف إلى أسفل البطن، وعادةً ما يوصف بأنه نوع من الألم الحاد، يأتى ويذهب من حين لآخر.

الانتفاخ

لا يظهر هذا الانتفاخ فى الصباح ولكن يزداد الانتفاخ سوءًا فى منتصف اليوم.

الإمساك أو الإسهال

على الرغم من أن الإسهال قد يحدث غالباً إلا أن الإمساك يكون أكثر شيوعًا في بعض الأحيان.

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القولون

علاج القولون العصبي فى المنزل

هناك مجموعة من العلاجات المتاحة لعلاج القولون العصبي، بما في ذلك أدوية تقلصات المعدة والملينات وأدوية لعلاج الغازات والمعدة ومضادات الإسهال.

ويمكن علاج الإمساك عن طريق زيادة تناول السوائل والألياف.

-حاول أن تقلل من مستويات التوتر والقلق، من خلال تقنيات الاسترخاء والتأمل، لأن ذلك سيخفف من ألم القولون العصبى.

- يمكن استخدام العلاجات الطبيعية مثل الصبار أو الألوفيرا فى تخفيف أعراض القولون العصبى.

- تناول مكملات فيتامين ب، وشرب الزبادي الغنى ببكتيريا البروبيوتيك المفيدة للجهاز الهضمى يومياً.

- زيت النعناع من الزيوت الطبيعية المفيدة في تخفيف تشنج الأمعاء أيضًا.

-شرب الكثير من الماء ، ويفضل أن يكون ثلاثة لترات في اليوم ، وتناول نظام غذائي عالي الألياف لتحسين الهضم.

- تجنب الطعام أو المشروبات التي تزيد الأعراض سوءًا- مثل: القهوة والحليب والتوابل وتجنب الوجبات الثقيلة.