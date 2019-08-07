لمريض الربو.. 4 أسباب و5 نصائح للوقاية خلال الحج

على مريض الربو استخدام الكمامة عند الحاجة

الربو مرض مزمن يصيب الإنسان نتيجة التهاب مجاري الهواء في الرئتين، الأمر الذي يقلل أو يمنع من تدفق الهواء إلى هذه الشعب، مسبباً نوبات متكررة من ضيق التنفس التي يرافقها صفير بمنطقة الصدر وبعض الأعراض الأخرى.



ويتعرض مريض الربو لانقباض العضلة التي تحيط بالشعب الهوائية وتتراكم كمية كبيرة من البلغم في مجاري الهواء تؤدي إلى انسدادها.

ومن أعراض الإصابة بالربو الخشخشة والصفير الخفيفان عند التنفس وبعض النوبات ما بين خفيفة وخطيرة.





ويتعرض مريض الربو في الحج عادة لازدياد أعراض الربو وضيق التنفس، وذلك لأسباب عدة منها:

-التواجد في أماكن مزدحمة مليئة بالغبار أو ملوثة بالدخان المنبعث من عوادم السيارات.

-الإجهاد الزائد والحركة المستمرة.

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-الالتهابات الرئوية التي قد تزداد نسبتها بسبب الازدحام.

-التغيير المفاجئ في درجات الحرارة.





ووجهت وزارة الصحة السعودية عددا من الإرشادات المهمة لمريض الربو:

-مراجعة الطبيب للتأكد من استقرار حالتك وقدرتك على السفر.

-أخذ الأدوية بانتظام سواء الحبوب منها أو البخاخات.

-الحصول على قسط من الراحة بشكل متكرر، وتجنب الزحام الشديد تفاديًا لحدوث النوبات.

-استخدام الكمامة عند الحاجة، وخصوصًا في مواقع التجمعات والازدحام.

-مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى في حال التعرض لنوبة الربو الشديدة.