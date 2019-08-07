15 نصيحة تجنب الحجاج مخاطر مرض السكري

على مرضى السكري أخذ جهاز السكر لقياس معدل السكر يوميا

نصحت وزارة الصحة السعودية الحجاج مرضى السكري بالحرص على وضع سوار حول المعصم، أو حمل بطاقة تعريفية تفيد بأنه مصاب بالسكري ونوع العلاج؛ ليتسنى تقديم المساعدة اللازمة لك عند الحاجة.



وقدمت الوزارة السعودية عددا من الإرشادات الصحية للحجاج مرضى السكري، هي:





- التأكد من جلب جهاز السكر لقياس معدل السكر يوميّا، خاصة عند الشعور باختلال مستوى السكر.



- حمل تقرير طبي مفصل عن الحالة الصحية للمريض.

- إبلاغ الشخص القريب من المريض في مكان الإقامة وطبيب الحملة بطبيعة المرض.

- أخذ كميات كافية من أدوية السكري، واتباع النظام الغذائي وفق إرشادات المختص.



- التأكد من برودة الأنسولين أثناء نقله وتخزينه عن طريق وضعه في حافظة الثلج المناسبة (ترمس) أو الثلاجة في مكان الإقامة.

- حمل حقنة الجلوكاجون لاستعمالها في حال عدم القدرة على تناول الطعام أو فقدان الوعي، لكن يستحسن أخذها بعد توصية الطبيب.

- لبس جوارب مريحة أثناء الحج لحماية القدمين من أي تقرحات، وتجنب المشي دون حذاء.

- عدم البدء بالطواف أو السعي إلا بعد تناول العلاج والطعام؛ لمنع انخفاض مستوى السكر بالجسم.

- شرب الماء بكميات مناسبة وبشكل متكرر.

- التوقف المؤقت عن مواصلة أداء المناسك حال الإحساس بأعراض انخفاض مستوى السكر مثل: الرعشة، دوخة مع تعب وإرهاق، الشعور بالجوع المفاجئ، التعرق الغزير أو زغللة في البصر.

- استخدام ماكينة الحلاقة الكهربائية بدلاً من الموس؛ لتفادي الجروح والالتهابات.

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- المداومة على تناول الوجبات الأساسية والخفيفة أثناء الحج؛ للحد من التعرض للانخفاض الشديد في مستوى السكر.

- اصطحاب بعض المطهرات لعلاج التهابات الجلد عند حدوثها.

- حال وجود مضاعفات مثل التهابات وتقرحات الجلد، يجب استشارة الطبيب.

- مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى عند الحاجة.





في حالة الشعور بهبوط مستوى السكر في الدم على مريض السكري اتباع النصائح التالية:

- تناول كأس من العصير المحلي مثل: البرتقال أو التفاح أو الفاكهة المشكلة.



- أكل ملعقتين من الزبيب.

- شرب ملعقتي شاي بالعسل.

- شرب ملعقتي شاي بالسكر مذاب في كأس ماء.

- تناول من 2-5 حبات جلوكوز، ويمكن شراؤها من الصيدلية.





أما في حالة هبوط مستوى السكر في الدم وفقدان المريض وعيه، على المرافق عمل الآتي:

- الإسراع بحقن المريض بالجلوكاجون.

- إذا لم يتوافر الجلوكاجون أو لم يسترجع المريض وعيه خلال 15-20 دقيقة بعد حقن الجلوكاجون يجب نقله إلى أقرب مركز صحي.