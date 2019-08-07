شكرا لقرائتكم خبر عن من هم الاكثر عرضا لدوالى الساقين ..وكيف يتم علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دوالى الساقين من المشاكل الصحية المزعجة والتى يعانى منها الكثيرون وهى عبارة عن خطوط زرقاء وبارزة تظهر على سطح الجلد، مما تسبب ألم وحرق شديد فى القدم مع التشنجات والشعور بالحكة المستمرة، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن اسباب دوالى الساقين هى :

1:المرأة الحامل أكثر عرضا للإصابة بدوالى الساقين وذلك نتيجة الضغط الشديد على القدمين مما يسبب ظهور الخطوط الزرقاء والعروق.

2:السمنة المفرطة تزيد من فرص الاصابة بدوالى الساقين.

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3:اضطرابات الهرمونات عند النساء تسبب دوالى الساقين وخصوصا اثناء فترة الحمل والطمث.

4: الوقوف لفترات طويلة قد يسبب ظهور دوالى الساقين بسبب الحمل والإجهاد الشديد عليهم.



دوالى الساقين

فى الغالب يكون علاج دوالى الساقين عن طريق ممارسة التمارين الرياضية والابتعاد عن الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة و استعمال الجوارب الضاغطة، وتناول بعض العلاجات التى يصفها الطبيب حسب الحالة.

وقد يكون العلاج بالليزر وهو أحدث التقنيات التى تساعد على علاج دوالى الساقين دون ألم وبمدة زمنية قصيرة، ولكن لا تتم إلا تحت موافقة الطبيب.