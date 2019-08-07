شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأسباب التى تعطى نتائج غير طبيعية لاختبار رسم القلب الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار رسم القلب الكهربائى هو إجراء عادة ما يطلبه الأطباء للمرضى الذين يعانون من خفقان القلب أو ألم في الصدر، أو الأشخاص قبل إجرائهم عملية جراحية.

يوضح اختبار مخطط القلب الكهربائي وجود أى تلف في القلب، حيث يُظهر مدى سرعة ضربات القلب وإذا كان القلب ينبض بشكل طبيعى أم لا، حيث يستخدم الأطباء هذا الاختبار في بعض الأحيان لمراقبة تأثير الأدوية أو الأجهزة ، مثل جهاز تنظيم ضربات القلب على القلب نفسه، كما يمكن للاختبار قياس موقع وحجم غرف القلب.

يوضح تقرير موقع " MedlinePlus " أن أسباب نتائج مخطط كهربية القلب غير الطبيعية قد تشمل تلف عضلة القلب، وجود عيب خلقي في القلب ، تورم أو وجود سائل في الكيس المحيط بالقلب، التهاب القلب، بعض الأسباب المحتملة الأخرى تشمل ضعف تدفق الدم إلى القلب أو نوبة قلبية سابقة أو حالية.



رسم القلب الكهربائى

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عادة ما يكون الاختبار هو الخطوة الأولى لتحديد ما إذا كان المريض يعاني من أمراض القلب، فقد يطلب الطبيب رسم القلب إذا كان المريض يعاني من مشاكل في القلب في الماضي، أو إذا كان هناك تاريخ من أمراض القلب في الأسرة.

لا يحمل الاختبار أى مخاطر، لكنه لا يستطيع اكتشاف جميع مشكلات القلب، لذلك فأن الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة ولا يظهرون أي علامات على وجود مشاكل في القلب لا يحتاجون عادة إلى رسم القلب الكهربائى.