شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى .."لعب الكرة مش تسلية وخلاص".. اعرف فوائده الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لعب الكرة مش تسلية ولا تضييع وقت" فقد أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن كرة القدم لها فوائد صحية عديدة على الصحة النفسية والجسدية، وحسب ما ذكره موقع activekids فإن فوائد ممارسة كرة القدم هى: 1ـ كرة القدم هتحافظ على صحة العضلات واللياقة البدنية وهتحميك من الإصابة بالسمنة. Advertisements 2ـ المواظبة على ممارسة كرة القدم يحافظ على صحة قلبك ويحميه من تصلب الشرايين. 3ـ تحمى من خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل. 4ـ لعب الكرة يعنى سعادة ومرح، فهى تساعد على الحد من الشعور بالضغط النفسى والعصبى والاكتئاب. 5ـ كرة القدم تساعد الأطفال على حماية الجهاز العصبى من الأمراض، كما تعمل على زيادة التركيز والنشاط.

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