شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عوامل قد تزيد من خطر إصابتك بسرطان الرئة.. أبرزها التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الرئة من الأمراض الخطيرة التى قد تتطور فى الرئة، حيث يحدث السرطان عندما تتغير الخلايا وتبدأ فى النمو بشكل غير طبيعى، وتشكل هذه الخلايا أورامًا، بعضها حميدة والأخرى خبيثة، وفى هذا التقرير نتعرف على الأشياء التى تزيد من احتمالية إصابتك بسرطان الرئة، وفقاً لموقع Stanford healthcare.



سرطان الرئة

وجود واحد أو أكثر من هذه العوامل لا يعنى بالضرورة أنك ستصاب بسرطان الرئة، ويمكن أن يصاب البعض بسرطان الرئة دون وجود هذه العوامل، وتشمل عوامل خطر الإصابة بسرطان الرئة ما يلى:

- التدخين: يزداد خطر إصابتك بسرطان الرئة مع زيادة عدد السجائر التى تدخنها يوميًا وعدد السنوات التى تدخنها، لذا الإقلاع عن التدخين فى أى عمر يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

- التدخين السلبى: يجعلك أيضاً أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

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- التعرض لغاز الرادون: ينتج الرادون عن انهيار اليورانيوم في التربة ويتواجد هذا الغاز أيضاً فى المنازل خاصة فى الطوابق السفلية.

- التعرض للإشعاع: يزيد العلاج الإشعاعى للصدر من الطفولة إلى مرحلة البلوغ المبكر من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

- الوراثة: الأشخاص الذين لديهم مريض بسرطان الرئة فى العائلة معرضون لخطر الإصابة بسرطان الرئة.

- سرطان الرئة السابق: الأشخاص الذين أصيبوا بسرطان الرئة من قبل هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الرئة مرة أخرى.

بشكل عام يتطور السرطان بعد تغير المواد الوراثية في الخلايا بشكل غير طبيعى، وتبدأ الخلايا فى النمو خارج نطاق السيطرة، عندما يكون هناك ما يكفى من هذه الخلايا الشاذة فإنها يمكن أن تشكل ورمًا.