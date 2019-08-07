نصائح للحامل قبل العملية القيصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أغسطس 2019 10:35 صباحاً - تعتبر العملية القيصرية هي الخيار الثاني للولادة وخروج الجنين إلى الحياة بعد الولادة الطبيعية ، وحين تستحيل كل طرق الولادة الطبيعية ويصبح الخطر قائماً على الأم أو الجنين أو كليهما، فيكون اللجوء إلى العملية لقيصرية، وأحيانا يتم اللجوء إليها لأسباب تشريحية تخص الأم مثل ضيق الحوض، الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة، يقدم النصائح الآتية بخصوص ما قبل الولادة القيصرية.....

نصائح عن الوضع الصحي للحامل

التحدث مع طبيب التخدير في وقت سابق بخصوص الأمراض التي عانيت منها في الماضي، أو تعانين منها في الوقت الحالي، وكذلك حول وزنك والأدوية التي تتعاطينها، وكمية المنبهات التي تشربينها مثل الشاي والقهوة،وكذلك ممارسة عادة التدخين من عدمها.

إجراء كافة التحاليل التي يطلبها الأطباء وعدم إهمال أي تحليل منها، وألا يمر وقتاً طويلاً عليها أي تكون حديثة.

إخبار الأطباء بخصوص إذا كان لديك حساسية اتجاه بعض الأدوية.

نصائح الاستعداد للعملية القيصرية العاجلة

الصيام بوقت كافي قبل إجراء العملية وأن يكون قبل ست ساعات على الأقل من موعد العملية.

الهدوء وعدم التوتر.

عدم الإصابة بالرشح أو الزكام وما يصاحبهما من إحتقان في الأنف والعطاس.

العناية بنظافة المنطقة المحيطة بالحوض والمناطق الحساسة من حيث إزالة الشعر الزائد والاستحمام ودعك المنطقة جيداً.

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الذهاب إلى الحمام وتنظيف الأمعاء خطوة جيدة قبل الاستعداد للعملية القيصرية.

عدم الحركة عند تركيب القسطرة البولية لكي لا تصابي بالجروح والالتهابات.

نصائح قبل التخدير

الاسترخاء والهدوء التام.

عدم الثرثرة والبكاء.

الدعاء والتضرع إلى الله بالشفاء وحماية الجنين.

عدم اصطحاب أطفالك الآخرين إلى المستشفى وطلب تقبيلهم واحتضانهم ، فلا يحبذ أن ترى الأطفال أو أن يرونك وأنت في هذا الوضع.

جهزي فوطك الصحية بحيث تكون قريبة منك لكي توضع بعد الولادة بين فخذيك، ويجب أن تكون من النوع الجيد والسميك والعريض، وهناك بعض النساء من يستخدمن فوط الأطفال" الحفاض" للأيام الأولى من الولادة عادة وهي توفر الحماية والنظافة أكثر من الفوط المعتادة.