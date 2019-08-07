شكرا لقرائتكم خبر عن للمكسورين.. خد بالك من "جبيرتك".. نصائح مهمة للعناية بطرفك المصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعرض للكسور من الأمور المزعجة التى تعيق المصاب بها من ممارسة حياته اليومية، والأكثر شيوعا هى كسور اليدين والقدمين خاصة عند الأطفال نظرا لحركتهم الكثيرة، وعند التعرض لكسر يتطلب الأمر تدخلا طبيا فوريا وإجراء إسعافات أولية فى لحظة وقوع الحادث لمنع تفاقم الأمر، وضرورة عمل "تجبيس" للكسر بعد الإصابة بساعات قليلة للحفاظ على العظام وعودتها إلى مكانها الطبيعى مره أخرى.

ووفقا لموقع "medicalnewstoday" فهناك نصائح مهمة يجب الاهتمام بها عند التعرض لكسر لعدم حدوث مضاعفات أخرى وهى:

- ضرورة إبقاء "الجبس" جافا وعدم تعرضه للماء.

- مراقبة الطرف المصاب والمنطقة من حوله باستمرار.

- التأكد بانتظام من عدم وجود شقوق أو كسور فى الجبيرة.

- فى حالة الحكة يجب استخدام مجفف الشعر فى الوضع البارد وتسليطه داخل الجبيرة.

- لا تعبث بالجبيرة.

- ممنوع وضع الكريمات أو الزيوت داخل الجبيرة.

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- ممنوع ترك الجبيرة مكشوفة أثناء الاستحمام.





- فى حالة تعرض الجبيرة للماء.

- عدم زوال الشعور بالألم عند وضع ثلج أو استخدام المسكنات أو رفع العضو المصاب.

- عند ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- عند تأثر بعض الأعضاء المجاورة للجبيرة وظهور علامات مثل تغير لون البشرة أو فقدان الإحساس أو انتفاخ العضو المصاب.

- تنميل الأطراف وعدم القدرة على تحريك الأصابع.

- وجود فقاعات أو تقرحات حول أو داخل الجبيرة.

- ظهور روائح أو إفرازات من داخل الجبس.