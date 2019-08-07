"البطيخ" حل سحري لخسارة الوزن ويعطي شعورًا بالشبع ويخلص الجسم من السموم

يتمتع البطيخ بالكثير من الخصائص التي تساعد على خسارة الوزن، فهو يعزز الشعور بالشبع ويحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية، كما أنه مدر للبول وغني بالألياف ويساهم في تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة.

ولهذا السبب يمكن الاعتماد عليه لاتباع حمية قصيرة الأمد. وفي هذه الحالة يمكن تطبيق برنامج يتضمن أكل البطيخ وانواع طعام محدودة.

* الفطور: كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، شريحتان من البطيخ، كوب من اللبن الزبادي مع قطعة من الخبز المصنوع من القمح الكامل.

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* وجبة خفيفة: شريحة او اثنتان من البطيخ او كوب من عصير البطيخ مع القليل من عصير الليمون والزنجبيل أو النعناع.

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*الغداء: قطعة من الدجاج منزوع الدسم مشوي في الفرن مع الفاصوليا الخضراء وطبق من البطيخ.

* العشاء: طبق من بوريه الخضار وكوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي تماماً من الدسم.

ورغم فوائده لا ينصح باتباع رجيم البطيخ اثناء ممارسة التمارين الرياضية الصعبة. كذلك الافضل ألا تتجاوز مدته اليومين وأن يتم اعتماده خلال عطلة نهاية الأسبوع وليس في أيام العمل.

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