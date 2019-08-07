شكرا لقرائتكم خبر عن متتوهميش.. علامات تظهر على المرأة تدل على الحمل الكاذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "غثيان وتعب وانقطاع الدورة الشهرية"، جميعها من العلامات التى تدل على الحمل ولكنها ليست أعراضا حقيقة فقد تكون كاذبة فى بعض الأوقات، وهو ما يسمى "بالحمل الكاذب"، وقد تستمر لأسابيع أو شهور، ووفقا لما ذكره موقع medical فإن هناك بعض العلامات التى تظهر على المرأة وتعتقد أنها بسبب الحمل ولكنه قد يكون حملا كاذبا.

غثيان

1: توقف الدورة الشهرية مع انتفاخ فى البطن، وهنا تعتقد المرأة أنها حامل.

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2: زيادة حجم الثدى والحساسية الشديدة مع تغيرات فى الحلم وتجميع الحليب فى الثدى.

3: نتيجة الحنين الشديد للحمل قد تشعر المرأة بالحمل وحركة الجنين كما تتخيل دائما أن انتفاخ البطن دليل على الحمل، ولكنه قد يكون دليلا على مشاكل فى المعدة.

4: الغثيان والقىء من أبرز أعراض الحمل الحقيقى وفى نفس الوقت قد يكون دليل على الحمل الكاذب.

5: نتيجة الضغط النفسى والرغبة الشديدة فى الحمل، قد تشعر المرأة بالتعب الشديد والإرهاق والإغماء المتكرر.

وهنا ينصح بإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من الحمل بدلا من التخيلات التى قد تؤثر على الصحة النفسية للمرأة بعد اكتشاف الحمل الكاذب.