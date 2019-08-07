شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تهاجم الثعلبة الجسم؟ اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الثعلبة من الأمراض المناعية التى قد تصيب العديد من الأشخاص فى مختلف الأعمار، وليس لها مرحلة عمرية معينة قد تظهر فيها، يسبب هذا المرض تساقط الشعر من فروة الرأس، وفي أماكن أخرى من الجسم،حسبما ذكر موقع " healthline".

يوجد أنواع من هذا المرض وهى الثعلبة المنطقية وهو تساقط الشعرعلى شكل بقع، والثعلبة الكلية وهو فقدان كل شعر فروة الرأس، والنوع الثالث الثعلبة الشاملة وهو فقدان شعر الجسم بأكمله.

أسباب الاصابة بمرض الثعلبة

تحدث الإصابة بهذا المرض بمهاجمه الجهاز المناعى لجسم الإنسان فى الجزء الخاص ببصيلات الشعر، مما يؤدى إلى سقوطه ، وهناك فئات معرضة لخطر الإصابة بداء الثعلبة بسبب عوامل وراثية ووجود تاريخ بالعائلة للإصابة والضغوط النفسية والاصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية .

الأشخاص الذين يعانون أمراض المناعة الذاتية مثل الثعلبة، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى مثل اضطراب الغدة الدرقية، البهاق، والربو، الحساسية، الأكزيما، حمى القش.

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أعراض الاصابة بالثعلبة

- سقوط شعر الرأس بشكل ملحوظ.

- سقوط شعر اللحية والحاجبين.

- ظهور بقع صلعاء مفاجئة.

- ظهور خدوش أو بقع بيضاء على أظافر اليدين أو القدمين.

- سقوط الأظافر نهائيا.