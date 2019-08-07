شكرا لقرائتكم خبر عن دش ساخن هيساعدك على نوم عميق.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من نوبات القلق والأرق وعدم الشعور بالنوم العميق مما يصاحبه مشاكل صحية وسوء حالتهم النفسية وعدم قدرتهم على ممارسة مهام أعمالهم اليومية، ويسعى الشخص الذى يعانى من عدم الراحة فى النوم لإيجاد أى طريقة لتساعده على النوم بعمق.

ووفقا لموقع "healthline" فوجدت دراسة أن الاستحمام الساخن قبل النوم بحوالى 90 دقيقة قد يساعد الأشخاص على النوم بسرعة أكبر، ويساعد الماء الساخن فعليًا فى تغيير درجة حرارة الجسم الأساسية بحيث تذهب للنوم بدرجة حرارة منخفضة، ويساعد انخفاض درجة الحرارة فى الإشارة إلى أن الوقت قد حان للنوم.

وأجرى فريق بحثى فى قسم الهندسة الطبية الحيوية بجامعة تكساس فى أوستن تحليلًا منهجيًا للبيانات لتقييم الأبحاث التي تربط بين الاستحمام ودرجة حرارة الماء ونوعية النوم، قام الباحثون بمراجعة 5322 دراسة واستخدموا نحو عشر منهجيات صلبة لعمل استنتاجاتهم، وتم نشر التقرير فى مراجعات طب النوم.

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ووفقًا لنتائجهم فإن الاستحمام لمدة ساعة إلى ساعتين من الناحية المثالية لمدة 90 دقيقة قبل النوم فى الماء عند درجة حرارة (40 إلى 43 درجة مئوية) أدى لمساعدة الكثير من الأشخاص على الحصول على نوم أفضل جودة، قد يساعدك الاستحمام فى ذلك الوقت ودرجة الحرارة على النوم بمعدل 10 دقائق أسرع من المعتاد.

وتضمنت النتائج معلومات عن زمن النوم، وهو المدة التى يستغرقها الانتقال من اليقظة الكاملة إلى النوم، وكفاءة النوم، مقدار الوقت الذى يقضيه نائم بالنسبة إلى إجمالى الوقت الذى يقضيه فى السرير المخصص للنوم، أثبت البحث الطبى بالفعل أن النوم ودرجة حرارة الجسم الأساسية يتم تنظيمها بواسطة الساعة اليومية.

عند وقت النوم تقريبا يعانى الشخص العادى من انخفاض في درجة حرارة الجسم بمقدار 0.5 إلى 1 درجة فهرنهايت (حوالي 0.3 إلى 0.6 درجة مئوية)، ويصل إلى أدنى مستوى بين منتصف الليل وفترة النوم اللاحقة، ويبدأ في الارتفاع عند الاستعداد للاستيقاظ.

والاستحمام الدافئ أو الاستحمام عموما يحفز نظام تنظيم الحرارة فى الجسم، والحصول على درجة حرارة جسم منخفضة.