شكرا لقرائتكم خبر عن لو تعرضت لحادث.. إسعافات أولية مهمة لإعادة الأسنان المكسورة إلى مكانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعرض للحوادث قد يكون له أثار خطيرة سواء كانت الصدمة كبيرة أو بسيطة، ومن أهم الأعضاء التى قد تتأثر عند الاصطدام بأى جسم صلب هى الأسنان، ولكن سقوطها لا يعنى فقدانها إلى الأبد قد تكون هناك محاولات لإنقاذها وإعادة زرعها مره أخرى إذا تم اتباع الإسعافات الأولية للمصاب بشكل سليم، وكلما تم الإسراع فى الذهاب إلى الطبيب بعد وقوع الأسنان خلال 30 دقيقة تكون فرصة الإبقاء عليها وإعاده زرعها بمكانها كبيرة، وفقا لما ذكره موقع "medicalnewstoday".

هناك عده أسباب تؤدى إلى سقوط الأسنان وفقدانها وأهمها التعرض لحوادث السيارات، السقوط أو الاصطدام بجسم صلب وهى الحالة الأكثر شيوعا عند الأطفال أثناء لعبهم، بالإضافة إلى حدوثها نتيجة لإصابات ممارسة بعض الرياضات العنيفة كالكاراتيه والمصارعة وغيرها من الرياضات التى تقوم على المبارزة المباشرة.

- العثور على الأسنان التى فقدت.

- إمساك الأسنان المكسورة من الجزء المستخدم في المضغ "التاج" وضرورة الحذر من لمس الجذور.

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- غسل الأسنان المكسورة باستخدام الماء النظيف فقط ولا يستخدم الصابون.

- ممنوع فرك الأسنان المكسورة عند غسلها أو تجفيفها أو لفها بمنديل أو قطعه قماش.

- محاولة إعادة الأسنان إلى مكانها الأصلى في اللثة فورا بعد الحادث مع عدم لمس الجذور وإغلاق الفم ببطء والعض عليها بلطف حتى تستقر فى مكانها مرة أخرى.

- إذا فشلت محاولتك لإعادتها إلى مكانها الطبيعى يجب الحفاظ عليها رطبة داخل كوب لبن أو بالفم بجوار الخد لحين الذهاب الى الطبيب بسرعة، وممنوع وضعها فى الماء.