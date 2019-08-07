شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الالتهاب الرئوى القصبى وهل يختلف عن العادى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الالتهاب الرئوي القصبي، هو نوع من الالتهاب الرئوي الذي يغزو كل من الرئتين والشعب الهوائية، ويوضح موقع " Healthline" أن الشعب الهوائية هي الممرات التي تنقل الهواء إلى الرئتين، ويختلف الالتهاب الرئوي القصبي عن الالتهاب الرئوى الفصي، والذي يصيب فصًا أو أكثر من فصوص الرئة.

السبب الشائع للالتهاب الرئوى القصبي هو التعرض لمجموعة متنوعة من البكتيريا والفيروسات، أما الأسباب الأقل شيوعًا هي التعرض لفطريات، التي توجد في فضلات التربة والطيور، والكائنات الشبيهة بالبكتيريا التي عادة ما تسبب أعراضًا أكثر اعتدالًا من الأشكال الأخرى من الالتهاب الرئوي، غالبًا ما يكون الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى أكثر خطورة لأنه يمكن أن يحدث بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.



الالتهاب الرئوى القصبى

الالتهاب الرئوي القصبي

تحدث معظم حالات الالتهاب الرئوي بسبب العدوى الفيروسية أو البكتيرية في الشعب الهوائية الرئوية الصغيرة والحويصلات الهوائية، ومن المهم التعرف على أعراض الالتهاب الرئوي لتمكين العلاج المبكر وتقليل احتمال حدوث مضاعفات خطيرة.

مع الالتهاب الرئوي القصبي، تتضمن العدوى مناطق متعددة غير مكتملة من رئة واحدة أو كلا الرئتين، بحيث يتناقض هذا مع الالتهاب الرئوي الفصي العادى، حيث تبقى العدوى محصورة في فص واحد في الرئة.

على الرغم من أن التمييز بين الالتهاب الرئوي القصبي والالتهاب الرئوي مفيد في تحديد الأسباب الكامنة المحتملة، فإن الأعراض التي تحدث مع كلا النوعين من الالتهاب الرئوي تعكس بعضها البعض.

أعراض الالتهاب الرئوي الشائعة

تختلف أعراض الالتهاب الرئوى حسب عمر الشخص وسبب وشدة العدوى، وتشمل الأعراض الشائعة السعال والحمى وضيق التنفس والتعب وعدم الراحة في الصدر.

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1. السعال

تسبب العدوى التهابًا في الأكياس الهوائية والممرات الهوائية الصغيرة بالإضافة إلى زيادة إنتاج المخاط وتراكم الصديد

في المقابل ، فإن الأشخاص المصابين بالتهاب رئوي فيروسي وأنواع معينة من الالتهاب الرئوي الجرثومي المعتدل، عادة ما يعانون من سعال جاف وقرصنة غالباً ما يكون مصحوبًا بالصفير.

2. الحمى

يسبب الالتهاب الرئوي الجرثومي عادة حمى تكون مصحوبة بقشعريرة أو ارتعاش أو تعرق بارد. مع الالتهاب الرئوي الفيروسي، تميل الحمى إلى أن تكون منخفضة قليلا عن الجرثومى.

3. صعوبة في التنفس

غالباً ما يتداخل إنتاج المخاط الزائد مع الالتهاب الرئوي مع تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الرئتين ومجرى الدم، مما قد يؤدى إلى صعوبة في التنفس تظهر في التنفس السريع بشكل غير طبيعي.

4. التعب

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب رئوى من الإرهاق، وعدم النوم بسبب السعال وزيادة استخدام الطاقة الناجم في التنفس ومكافحة العدوى.

5. ألم الصدر

السعال الناجم عن الالتهاب الرئوي غالباً ما يؤدي إلى ألم في الصدر، الشعور بألم في عضلات الصدر الناجم عن السعال المتكرر والقاسى يشبه إلى حد كبير وجع العضلات في الذراعين أو الساقين.