شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك من المروحة.. قد ترفع حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب وضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية جديدة، حيث أفادت بأن المراوح الكهربائية ليست آمنة للتهدئة عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة والرطوبة منخفضة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فوجد الباحثون أنه عندما يكون مؤشر الحرارة - الذي يقيس درجة حرارة الهواء والرطوبة - منخفضًا نسبيًا، فإن المروحة ترفع درجة حرارة القلب الأساسية ومعدل ضربات القلب وضغط الدم.

وفي الوقت الحالى، توصى العديد من الوكالات الصحية - بما فى ذلك منظمة الصحة العالمية “WHO” ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" - بعدم استخدام المراوح الكهربائية فى درجات الحرارة الشديدة لأنها تزيد من قدرة الجسم على التهدئة وهذا يترتب عليه إجهاد الأعضاء.

وقال الفريق، من جامعة سيدني في أستراليا، إن هذه التوصيات التى تم توصل إليها يمكن أن تساعد فى منع الأشخاص الذين يعانون من الجفاف أو السكتة الدماغية الحرارية أثناء موجات الحر الشديد.