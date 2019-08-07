شكرا لقرائتكم خبر عن س وج: كل ما تريد معرفته عن تجاعيد الوجه.. أسبابها وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تقدمنا ​​في العمر، تظهر على البشرة التجاعيد والخطوط الدقيقة، وفى الثلاثينات من العمر تبدأ تظهر خطوط بسيطة على الوجه، وعلى الرغم من ذلك يمكن تأخير ظهور هذه التجاعيد قدر الإمكان باتباع طرق صحية، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على طرق الوقاية من تجاعيد الوجه وأسبابها، وفقاً لموقع Net doctor.



تجاعيد الوجه

س: ما هي الخطوط الدقيقة على الوجه؟

ج: الخطوط الدقيقة هى علامات صغيرة وخطوط تظهر على الوجه، وهذا عادة ما يكون مؤشراً على علامات الشيخوخة الأولى، وتظهر في معظم الأحيان حول العينين والفم، لأن هذه هي مناطق الوجه التي نميل إلى تحريكها أكثر من خلال التعبيرات.

تتحول الخطوط الدقيقة إلى تجاعيد مع تقدم العمر- وذلك لأن الكولاجين والإيلاستين تحت سطح جلدك يبدأ في الانهيار، و التجاعيد تكون عادة أعمق وفي مناطق مختلفة من الوجه.

س: ما الذي يسبب الخطوط الدقيقة؟

ج: تنتج هذه الخطوط عن الانهيار الطبيعي للكولاجين والإيلاستين في البشرة جنبًا إلى جنب مع الشيخوخة وعوامل أخرى مثل التعرض للشمس والتدخين ونمط الحياة والوراثة.

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س: كيف يمكنك منع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد؟

ج:يمكنك منع التجاعيد المبكرة من خلال العناية ببشرتك بالطرق التالية:

-تجنب أشعة الشمس وتأكد من وضع واقى الشمس كل يوم، حتى في فصل الشتاء، لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية والعوامل البيئية القاسية.

-استخدام مستحضرات طبية للعناية بالبشرة مع المكونات النشطة مثل الريتينول والببتيدات.

- خطة علاج جيدة ومنتظمة للتجاعيد مثل التقشير الكيميائي للبشرة وتقشير الجلد بالليزر - هذه الأنواع من العلاج ستحسن مظهر الجلد عن طريق إزالة البشرة التالفة بحيث تبدو البشرة أكثر شبابًا وأكثر سلاسة.