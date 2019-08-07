شكرا لقرائتكم خبر عن س وج .. ماذا تعرف عن سعال المدخن.. أعراضه وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع التدخين حجر الأساس للعديد من المشكلات الصحية المتعلقة بالرئة والتي قد تؤدي إلى سرطان الرئة، إذا لم يتم علاجها في الوقت المحدد.

السعال والربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن هي مشاكل أولية التي يعاني منها المدخن، ونعرض وفقا لتقرير " onlymyhealth" كل ما يخص سعال المدخن .



علاج السعال الناتج عن الندخين

س : ما هو سعال المدخن؟

ج : يحدث سعال المدخن عندما يقوم جسمك بطرد المواد الكيميائية التي توجد داخل رئتيك بسبب تدخين السجائر، ويختلف سعال المدخن عن السعال الطبيعي، حيث يهدأ السعال الطبيعي في غضون أيام قليلة، إلا أن سعال المدخن لا يستقر إلا إذا توقفت عن التدخين.



سعال المدخن

س : ما هى أعراض السعال المدخن؟

ج : في المرحلة الأولية، يشبه سعال المدخن السعال العادى، سيكون جاف فى البداية ولكن مع تقدمه، يبدأ السعال في إنتاج البلغم الذي سيكون:

عديم اللون.

أبيض.

أخضر أو أصفر.

مشوبة بالدم.

الأعراض الأولية لسعال المدخن تشمل:

ألم في الصدر.

الصفير.

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التهاب الحلق.

مشكلة أثناء التنفس.

ضيق في التنفس.

يمكن أن يؤدى تجاهل الأعراض الأولية لسعال المدخن إلى تعقيد الأمور، فعلى الرغم من أنه لا يمكنك الهروب من السعال إذا كنت تدخن، يمكنك بالتأكيد تخفيف المشكلة من خلال بعض التدابير الوقائية حتى لا تصل إلى مرحلة سرطان الرئة.



اعراض سعال المدخن

س : ما هى العلاجات الخاصة بسعال المدخن؟

ج : في حين أن الطريقة الوحيدة للحصول على راحة دائمة من سعال المدخن هي الإقلاع عن التدخين، يمكنك تخفيف الأعراض بمساعدة بعض العلاجات.

فيما يلي بعض النصائح السريعة لتخفيف السعال:

إبقاء نفسك رطب.

الغرغرة باستخدام الماء الدافئ للاسترخاء الفوري.

شرب الماء الدافئ مع العسل.

ممارسة تمارين التنفس يوميا.

استخدم البخار إذا لم تتخلص من السعال.

تبني أسلوب حياة صحي ونشيط بممارسة الرياضة.