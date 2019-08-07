إزاى تعالج احتفان الحلق من غير مضاد حيوى ولا مسكنات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الحلق من المشاكل الصحية التى نتعرض لها نتيجة الإصابة بالفيروسات والعدوى خصوصا نزلات البرد والأنفلونزا مما يسبب الألم الشديد فى الجسم وعدم القدرة على بذل مجهود.
ووفقا لما ذكره موقع gohealthuc فأن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد في علاج اللتهاب الحلق ومنهاالقرفة
تحتوى القرفة على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعالج الالتهاب وتسكن الألم، لذلك ينصح بتناول القرفة لعلاج التهاب الحلق.
الحلق
يعتبر الينسون من الاعشاب الطبيعية التى تحتوى على نسبة عالية من العناصر والخصائص التى تعالج التهاب الحلق وتحد من الألم والاحتقان وذلك عن طريق على الينسون وتناوله مرتين فى اليوم.الحلبة
من السوائل الدافئة التى تعمل على تخفيف الألم والالتهاب وتعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الالتهابات والعدوى، وذلك عن طريق تناول الحلبة مرتين فى اليوم.الزنجبيل
من الاعشاب التى تتميز بفوائدها المذهلة على صحة الجسم، حيث تعمل على علاج التهاب الحلق والتخلص الألم الناتج عنه، فينصح بتناول مشروب الزنجبيل الدافئ.
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