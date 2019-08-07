شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الأطفال الوجبات السريعة يعرضهم لفقدان الشهية أو الشراهة بالمراهقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الأطفال الذين يتناولون وجبة خفيفة أو يتناولون وجبات الطعام السريعة يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة باضطرابات الأكل عند المراهقة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، خلصت الدراسة إلى أن عادات الأكل "غير الصحية" في وقت مبكر من الحياة ترتبط بفقدان الشهية أو الإفراط في الطعام أثناء المراهقة، خاصة بين الفتيات.

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ويأمل العلماء في جامعة كوليدج بلندن في تحديد الذين يتناولون الأطعمة السريعة حيث يمكن للأطفال مساعدتهم على تجنب هذه الاضطرابات من خلال "التدخلات المستهدفة"، وقال مؤلف الدراسة الدكتور "موريتز هيرلي": من مجموعة كبيرة تمكنا من تحديد أنماط سلوكيات الأكل في سن مبكرة والتي قد تكون علامات محتملة لاضطرابات الأكل اللاحقة".

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين يتناولون طعامًا مستمرًا أكثر عرضة لخطر الأكل بنهم في سن المراهقة، ويعاني حوالي 1.25 مليون شخص في المملكة المتحدة البريطانية من اضطراب في الأكل، مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي أو الشراهة، وفقًا لاضطرابات تناول الطعام.

وفي الولايات المتحدة، يعاني ما يصل إلى 4.2% من النساء من فقدان الشهية بمفردهن في مرحلة ما من حياتهن ، كما تشير إحصائيات "اضطرابات الأكل الأمل".