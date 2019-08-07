شكرا لقرائتكم خبر عن لو تعرضت لخياطة وغرز.. 12 نصيحة مهمة للعناية بالجرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بجروح قطعية أمر شائع قد يحدث بشكل يومى بالمطبخ أو للأطفال نتيجة الاصطدام بكتل صلبة أثناء لعبهم، مما يتطلب إجراء بعض الغرز الجراحية "الخياطة"، وهى ما تحتاج إلى عناية فائقة لضمان نظافتها وعدم إصابتها بالميكروبات وانتقال العدوى إليها، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

وهناك إرشادات هامة للحفاظ على نظافة الغرز والعناية بها :

- ترك الضمادات على الجرح خلال 24 ساعه الأولى.

- فحص مكان الجرح والغرز يوميا لملاحظة أى تغيرات عليها.

- المحافظة على الجرح نظيف وجاف.

- أخذ المسكنات الدوائية والكريمات وفقا لتوجيهات الطبيب.

- المتابعه مع الطبيب للتأكد من التئام الجرح بشكل صحيح.

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- الالتزام بموعد إزاله الخيوط الطبيبه حسب ارشادات الطبيب المعالج.

- لا تفك الغرز من تلقاء نفسك.

- لا تترك الملابس أو الضمادة الطبية رطبة مما يسمح للبكتيريا الوصول إلى منطقة الجرح وحدوث عدوى.

- لا تضغط بشده على منطقة الغرز.ممنوع تعريض الغرز للماء بشكل مباشر.

- ضرورة التأكد من نظافة اليدين عند العناية بالجرح.يجب التوجه إلى الطبيب فورا فى حاله حدوث التهاب أو زيادة الألم أو احمرار وتورم المنطقة المحيطه به او ارتفاع درجه حراره الجسم أو زيادة الافرازات من الجرح.