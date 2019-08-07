شكرا لقرائتكم خبر عن علاج جديد قد يغنى عن جراحة استبدال مفصل الركبة بالحقن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المفاصل في الركبة شائع بشكل عام، حيث هناك حوالى 10 % من الرجال و13 % من النساء الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة يعانون من ألم الركبتين.



حقن غضاريف الركبة

وظهر علاج جديد قد يعطى الأمل للمرضى الذين يعانون من ألم الركبة المزمن ويحتاجون إلى الخضوع لجراحة عاجلة، ووفقا لتقرير موقع " dailymail" فإن العلاج الجديد ينطوى على حقن كرات صغيرة من نسيج الغضروف تلتصق بالعظام يمكن أن تساعد في التئام الركبتين المؤلمة.

يتم حقن خلايا الغضاريف في مفصل الركبة، حيث تنمو بمرور الوقت إلى غضروف جديد، مما يبطئ ألم المفصل ويخفف الألم ويحسن الحركة، وقد تم تصميم هذه الطريقة لإصلاح عيوب الغضروف في الركبة لدى المرضى الذين يعانون من أعراض مثل الألم ومشاكل تحريك الركبة.

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الركبة

تظهر الأبحاث أن العلاج باستخدام خلايا الغضاريف الخاصة بالمريض، فعال للغاية حتى في المرضى الصغار الذين يخضعون بشكل متزايد لعملية جراحية لاستبدال المفاصل، الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل، هو التهاب المفاصل بسبب البلى والغضروف الذي يساعد المفصل على تحمل إجهاد الانحناء والرفع والإمساك.

يتم العلاج من خلال أخذ قطعة صغيرة من الغضاريف من ركبة المريض باستخدام مناظر للمفصل، ثم يتم إرسال خلايا الغضاريف إلى ألمانيا، حيث يتم عزل وتكاثر الخلايا في الغضروف الصحي على مدار سبعة أسابيع.

تتجمع الخلايا الغضروفية النقية بشكل طبيعي لتكوين الكريات الكروية، ثم حقنها في الركبة، حيث تتمسك بالعظام وتشكل غضروفًا جديدًا، و تتحد الأنسجة الجديدة مع أي غضروف صحي متبق، مما يؤدي إلى إصلاح قوي.