يوفنتوس يغري مانشستر يونايتد بـ 3 نجوم من أجل بوجبا

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس ظهر بقوة خلال الساعات القليلة الماضية في الميركاتو، في إطار سعيه لاستعادة لاعبه السابق بوجبا، حيث عرض التخلي عن 3 من لاعبيه لمانشستر يونايتد مقابل موافقة الأخير على التنازل عن خدمات بوجبا لـ"البيانكونيري".

وسبق أن ارتدى بوجبا قميص يوفنتوس لمدة 4 سنوات كاملة في الفترة من 2012 إلى 2016، وشارك مع الفريق في 178 مباراة، وحصد 4 ألقاب للدوري الإيطالي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن كلا من بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس، وفابيو باراتيسي مدير عام النادي، ومينو رايولا وكيل أعمال بوجبا، ذهبوا إلى إنجلترا وعقدوا جلسة مع مسؤولي يونايتد من أجل الحديث حول إمكانية ضم بطل الدوري الإيطالي للنجم الفرنسي مقابل التنازل عن خدمات الثلاثي، الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، والفرنسي بليس ماتويدي، والأرجنتيني باولو ديبالا.

وأضافت التقارير أن رايولا، وكيل بوجبا، يقوم بالدور الأكبر في صفقة إعادة النجم الفرنسي لصفوف يوفنتوس، بعدما أنهى منذ أيام قليلة تعاقد بطل الدوري الإيطالي مع الهولندي ماتياس دي ليخت قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 75 مليون يورو.

وكان يوفنتوس يرغب في ضم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، خلال الفترة الماضية، مقابل التخلي عن خدمات باولو ديبالا، لكن الشروط الشخصية للاعب يوفنتوس أفسدت إتمام الصفقة، مما جعل الفريق الإيطالي يفكر في ضم بول بوجبا، وتبدو الصفقة الجديدة مهددة أيضا في ظل تواجد المهاجم الأرجنتيني ضمن العرض.

ويفكر مانشستر يونايتد في عرض يوفنتوس بشأن بوجبا، في الوقت الذي رفض فيه عرضا من ريال مدريد بقيمة 29 مليون يورو، إضافة لخدمات الكولومبي جيمس رودريجيز.

يذكر أن بوجبا انضم لمانشستر يونايتد في صيف 2016، وشارك مع الفريق خلال تلك الفترة في 142 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 31 هدفا وصنع 29، وتوج بلقبين مع "الشياطين الحمر"؛ هما كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدوري الأوروبي.